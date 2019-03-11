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برلمان

نائب: الدور الرقابي للمواطن على مؤسسات الدولة حق دستوري

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:34 ص
النائب امين مسعود،
النائب امين مسعود، القيادي بحزب مستقبل وطن
معتز الخصوصي
قال النائب أمين مسعود، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدور الرقابي لمؤسسات الدولة من جانب المواطن حق نص عليه الدستور المصري، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجتمع ديمقراطي بدون أدوات رقابية سواء من مؤسسات الدولة المختلفة أو من جانب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف مسعود فى بيان صحفى له أنه سيشارك في حفل حملة راقب نائب الذي سيقام غدا الاثنين بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من النواب من بينهم النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دم مصر والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن بجانب النائبة شرين فراج.

يذكر أن حملة راقب نائب قد أصدرت تقريرها خلال النصف الأول من دور الانعقاد الرابع متضمنا قيام 188 نائبا بمدخلات ومناقشات 692 خلال 30 جلسة عامة، حيث كان للنائب إسماعيل نصر الدين نصيب الأسد منها بنحو 61 نائبا ثم جاء النائب عبد الهادي القصبي في المرتبة الثانية، حيث طالب الكلمة 41 ثم جاء في المركز الثالث النائب سعيد طعيمة.

فيما تضمن التقرير قيما أعضاء مجلس النواب بتقديم 43 مشروع قانون حيث تقدم النائب عبد المنعم العليمي بـ4 مشروعات قوانين فيما تقدم كلا من شرين فراج، عبد الكريم زكريا، علاء عابد، هبة هجرس، معتز محمود بمشروعين قانون، كما تضمن التقرير تقديم 101 نائب بتقديم 150 طلب إحاطة خلال 30 جلسة عامة جاء في مقدمتهم النائب عبد الهادي القصبي بـ6 طلبات إحاطة.

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