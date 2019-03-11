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اقتصاد

صالح الشيخ: تسليم نسخة إلكترونية محدثة من بيانات الموظفين إلى الوزارات

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:40 ص
صالح الشيخ رئيس
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي
صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز قام بتسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في 31 ديوان وزارة، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.

وقال رئيس الجهاز، إنه سيتم تسليم مسئول تحديث الملفات الوظيفية بوحدة الموارد البشرية بكل وزارة جهاز حاسب آلي، وذلك للربط بالجهاز المركزي وجهاز ماسح ضوئي "سكانر"، وAPN (Access point name) وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وأشار إلى أن الموظف المختص بالتعامل مع قاعدة بيانات العاملين يمكنه تحديث البيانات حال حدوث أي تغيير في الحالة الوظيفية لأي موظف في ديوان الوزارة مثل "الندب، الإعارة، الإجازة، الترقية، المعاش".. مشيرا إلى أن أي تعديل يتم إجرائه يعدل تلقائيا على قاعدة البيانات المركزية بالجهاز والتي تصدر بدورها تقرير دوري بجميع التعديلات التي تطرأ علي قواعد بيانات وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

جدير بالذكر أن عملية التحديث تهدف للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية وغيرها.

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