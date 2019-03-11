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تعليم

تكوين فرق للصحافة والإعلام بمدارس شمال سيناء

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
احمد صالح
تسعى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء إلى تكوين فرق للصحافة والإعلام بالمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائي لتأهيل كوادر مدربة ولديها خبرات ومعارف في هذا المجال.

البداية كما تقول المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، كانت بمدرسة العريش الثانوية بنات، التي كونت فريقًا من الطالبات للتدريب في مجال الصحافة والإعلام، وبدأ الفريق عمله بعقد ندوات ولقاءات مع مسئولين في التربية والتعليم، بما فيهم وكيلة وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ليلى مرتجي، ووكيل المديرية.

وقالت نجوى رفاعي مديرة مدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات: إن قسم الصحافة والإعلام بالمدرسة يقوم بتجهيز فتاتين لعقد لقاءات وندوات مع المسؤولين، ونشر الأخبار في موقع المدرسة وإذاعته في الإذاعة المدرسية الصباحية شاملا الصوت والصور.

وأضافت "رفاعي"، أن هذه الخطوة من شأنها تتيح للفتيات من هواة الإعلام والصحافة فرصة الإجادة في العمل، وذلك بعد تلقي التدريبات على الحوار من متخصصين في القسم داخل المدرسة، ويتم مراجعة وتصحيح الأخطاء.

وأشارت إلى أن طالبات من المدرسة شاركت بالفعل في عدة لقاءات وحوارات مع المهندسة ليلى مرتجي، وكيل الوزارة، ووكيل المديرية، وأن هناك تطلعات لعقد لقاء مع اللواء عبد الفضيل شوشة "المحافظ"، وكتابة تحقيقات وبرامج إذاعية على مستوى المحافظة.

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