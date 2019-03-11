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اقتصاد

الجزار يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:38 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بعدد من المحافظات.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة التزام كل مسئول بالموعد المُحدد للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع، مُكلفًا بالمتابعة الدورية لجميع وحدات المشروع الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، للتأكد من معدلات سير العمل والالتزام بالمواعيد المُحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة وضع برامج زمنية مكثفة للشركات المتعثرة فى التنفيذ، لتعويض التأخر فى نسب التنفيذ، وقيام رؤساء جهات التنفيذ والإشراف المختلفة، بالمتابعة المباشرة لمواقع العمل، وتحديد مسؤول مباشر عن متابعة التنفيذ بكل موقع، وهو من سيتولى عرض الموقف التنفيذى على الوزير، ويكون مسئولًا ومحاسبًا عن الموعد الذي سيلتزم به للانتهاء من التنفيذ.

كما وجه الوزير بتقييم شركات المقاولات والمقاولين المُنفذين للمشروعات السكنية المختلفة، واستبعاد الشركات غير الجادة و المتقاعسة فى التنفيذ، وعدم التعامل معها فى مشروعات أخرى، على أن توضع فى قائمة سوداء، لعدم التزامها، مُكلفًا فى الوقت نفسه، بسرعة صرف التعويضات والمستحقات للمقاولين، لدفع معدلات التنفيذ.

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