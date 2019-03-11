الحكومة :407 قوافل دعوية وإيفاد 641 واعظا للخارج.. وتوفيق أوضاع 368 كنيسة

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريرًا نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف البرامج والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.



وأشار التقرير إلى الجهود التي بُذلت لنشر سماحة الإسلام في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، حيثُ تم تنظيم 407 قوافل دعوية، وإيفاد 641 إمامًا وواعظًا، إلى مختلف دول العالم لنشر القيم الوسطية للإسلام، فضلًا عن مساهمة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالنسبة الأكبر من إجمالي 2544 منحة دراسية ودورة تدريبية للطلاب من مختلف دول العالم.



وفي إطار جهود تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، تم تشكيل لجنة لإعداد تصور شامل بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، كما تم خلال الأشهر الستة الأولى للحكومة، توفيق أوضاع 368 كنيسة ومبنى.



كما أبرز التقرير جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي لاعتماد "العهد الدولي للهجرة غير النظامية" والذي نتج عنه أول وثيقة أممية عالمية حول الهجرة في مختلف أبعادها، كما كان لفعاليات مبادرة "إحياء الجذور" بين مصر، وقبرص، واليونان، دور كبير في ترسيخ التعاون وتعزيز الترابط بين مصر وأبنائها في الدول المختلفة.



فضلًا عن إنشاء 3 منتديات ومنصات تفاعل لاستقبال مقترحات وأفكار المصريين المقيمين بالخارج، تحت شعار "أجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك" ومنتدى الكيانات المصرية بالخارج" و"منتدى مصر تستطيع".