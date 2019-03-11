رجال الكنيسة بالأقصر يدعمون مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان.. صور

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، وفدا من قيادات كاتدرائية السيدة العذراء بالمحافظة، وذلك لاستكمال خطواتهم ودورهم في تقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى السرطان وحث أهل الخير لمواصلة الدعم والتبرع لصالح العلاج بالمرحلتين الأولى والثانية، وإنهاء الإنشاءات في المرحلة الثالثة التي تضيف أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بصعيد مصر.





وخلال الزيارة قال القس أرمانيوس فريد راعي كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر: "أنا من ضمن الناس اللي حضرت الافتتاح الأول للمستشفى منذ سنوات، وما رأيته اليوم أن المستشفي أصبحت صرحا طبيا شامخا، وقد كانت حلم جميل لأهالي الأقصر السنوات الماضية وحاليًا أصبحت حقيقة وتعالج كما ضخما من المرضى بأحدث الأجهزة العالمية وأحدث التقنيات الطبية، بجانب صرح جديد بالمرحلة الثالثة على مساحة ضخمة يجهز حاليًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة، وجميعنا فخورون بهذا الصرح الطبي المجاني لعلاج مرضي السرطان".





ويضيف القس أرمانيوس فريد، أن المستشفى تضم أطباء على مستوى عالٍ وجميعهم مدربين على الأجهزة وفي الأقسام التي يعملون بها على أعلى مستوى، قائلًا: "المستشفى كانت خيال وحلم وأضحت حقيقة واتضح لنا أن المستشفى تخدم أبناء الصعيد وتخدم أيضًا مرضي من الوجه البحري، فهي مستشفى عالمية علي مستوى الشرق الأوسط، وعندما أدخل المستشفى الموجودة في مصر أشعر أني في قطعة من أوروبا، وهذه المستشفى تثبت أن مصر صارت دولة عظيمة بأبنائها الذين يتبرعون ويقدمون أموالهم لعلاج عشرات الآلاف من مرضى الصعيد بالمجان".



