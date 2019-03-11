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محافظات

رجال الكنيسة بالأقصر يدعمون مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:44 ص
صدى البلد
شمس يونس
استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، وفدا من قيادات كاتدرائية السيدة العذراء بالمحافظة، وذلك لاستكمال خطواتهم ودورهم في تقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى السرطان وحث أهل الخير لمواصلة الدعم والتبرع لصالح العلاج بالمرحلتين الأولى والثانية، وإنهاء الإنشاءات في المرحلة الثالثة التي تضيف أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بصعيد مصر.

وخلال الزيارة قال القس أرمانيوس فريد راعي كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر: "أنا من ضمن الناس اللي حضرت الافتتاح الأول للمستشفى منذ سنوات، وما رأيته اليوم أن المستشفي أصبحت صرحا طبيا شامخا، وقد كانت حلم جميل لأهالي الأقصر السنوات الماضية وحاليًا أصبحت حقيقة وتعالج كما ضخما من المرضى بأحدث الأجهزة العالمية وأحدث التقنيات الطبية، بجانب صرح جديد بالمرحلة الثالثة على مساحة ضخمة يجهز حاليًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة، وجميعنا فخورون بهذا الصرح الطبي المجاني لعلاج مرضي السرطان".

ويضيف القس أرمانيوس فريد، أن المستشفى تضم أطباء على مستوى عالٍ وجميعهم مدربين على الأجهزة وفي الأقسام التي يعملون بها على أعلى مستوى، قائلًا: "المستشفى كانت خيال وحلم وأضحت حقيقة واتضح لنا أن المستشفى تخدم أبناء الصعيد وتخدم أيضًا مرضي من الوجه البحري، فهي مستشفى عالمية علي مستوى الشرق الأوسط، وعندما أدخل المستشفى الموجودة في مصر أشعر أني في قطعة من أوروبا، وهذه المستشفى تثبت أن مصر صارت دولة عظيمة بأبنائها الذين يتبرعون ويقدمون أموالهم لعلاج عشرات الآلاف من مرضى الصعيد بالمجان".

فيما وجه القس بيشوي وهيب راعي بكاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر، الشكر لكل العاملين بالمستشفى لخدمة المرضي بالمجان يوميًا وعلى مدار الساعة، وكل من له يد وبصمة جميلة وضعت في المستشفى من تبرع ودعم ومساهمة بالجهد لخدمة أبناء الصعيد، قائلًا: "الكنيسة تقوم بزيارات متكررة ومستمرة خلال الفترة المقبلة لدعم الحالة النفسية للمرضى داخل المستشفى لإدخال الفرحة والسعادة في قلوبهم خلال تلقي العلاج، والكتاب المقدس قال أعطي للطبيب كرامته والرب خلق الأدوية من التراب، والله يشفي صحيح ولكن يجب إستخدام العلاج ليكون سبب للشفاء، وربنا يبارك في هذا الصرح الطبي العظيم".
رجال الكنيسة بالأقصر يدعمون مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان.. صور
رجال الكنيسة بالأقصر يدعمون مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان.. صور
رجال الكنيسة بالأقصر يدعمون مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان.. صور
رجال الكنيسة بالأقصر يدعمون مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان.. صور

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