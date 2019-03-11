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محافظات

الشارة الدولية لـ قائدين من فرع كشافة شمال سيناء

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:36 ص
صدى البلد
احمد صالح
منحت الكشافة البحرية المصرية قائدين من فرع كشافة شمال سيناء الشارة الدولية ، بعد اجتياز برنامج التأهيل .

وأكد الدكتور خليل ابراهيم خليل رئيس فرع الكشافة البحرية المصرية بشمال سيناء، أنه تم منح كل منهما اجازة " قائد تدريب " ، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح برنامج تأهيل قائد تدريب بقرار مجلس الادارة المركزية بمنحهم إجازة قائد تدريب .

وأشار الى أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة وجميع أعضاء الكشافة والمرشدات ، وهما كل من : القائد : وليد سلام مفوض التدريب السابق للفرع ، والقائد : محمد العباسى مفوض التدريب الحالى، مشيرا الى أنه سبق حضورهما الدراسة الرسمية العربية الدولية في بور سعيد عامى 2014 و 2016.
الشارة الدولية لـ قائدين من فرع كشافة شمال سيناء
الشارة الدولية لـ قائدين من فرع كشافة شمال سيناء

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