الشارة الدولية لـ قائدين من فرع كشافة شمال سيناء

منحت الكشافة البحرية المصرية قائدين من فرع كشافة شمال سيناء الشارة الدولية ، بعد اجتياز برنامج التأهيل .



وأكد الدكتور خليل ابراهيم خليل رئيس فرع الكشافة البحرية المصرية بشمال سيناء، أنه تم منح كل منهما اجازة " قائد تدريب " ، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح برنامج تأهيل قائد تدريب بقرار مجلس الادارة المركزية بمنحهم إجازة قائد تدريب .



وأشار الى أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة وجميع أعضاء الكشافة والمرشدات ، وهما كل من : القائد : وليد سلام مفوض التدريب السابق للفرع ، والقائد : محمد العباسى مفوض التدريب الحالى، مشيرا الى أنه سبق حضورهما الدراسة الرسمية العربية الدولية في بور سعيد عامى 2014 و 2016.