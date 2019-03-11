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فن

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:54 ص
جينفير لوبيز
جينفير لوبيز
شروق إبراهيم

كشف لاعب كرة الـ بيسبول الشهير اليكس رودريجرز عن كواليس تقدمه لخطيبته النجمة العالمية جينفير لوبيز بعرض الزواج خلال تواجدهما في جزر البهاما من خلال فيديو نشره بـ خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر اليكس في الفيديو وهو ينتظر " لوبيز" في غرفتها التي وجدت فيها سريرها مزين بالورود الحمراء على شكل كلمة أحبك، ثم تقدم لها بـ خاتم الخطبة وطلب الزواج منها راكعا على قدميه ، لتجيبه المغنية والممثلة اللاتينية " نعم ".

وكانت لوبيز ارتبطت بـ اليكس الذي يصغرها في العمر بـ 6 أعوام في فبراير 2017، وشهدت علاقتهما استقرار كبير وتقارب كبير بين ابنائهما.
خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور
خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور
خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

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خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

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