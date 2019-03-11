التعليم: ثقافة الوقاية من الأزمات والكوارث ليست موجودة بكثرة في مصر.. فيديو

قالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إنها ليست المرة الأولى الذي يتم إخلاء مدرسة بالكامل في حالة الطوارئ مثل التجربة الذي تحدث الآن في مدرسة "محمود عمر" بحدائق الأهرام، ولكن تعد المرة الأولى التي تسلط فيها وسائل الإعلام الضوء على هذه التجربة.





وأشارت "خيري" خلال مداخلة هاتفية لها بفضائية " extra news"، اليوم الإثنين، إلى أن ثقافة الوقاية من الأزمات والكوارث ليست موجودة بكثرة في مصر، منوهة إلى أنه في العام الدراسي الحالى يتم تنظيم نماذج تجارب الإخلاء بالمدارس المتواجدة في محافظات مصر بأكملها.



