الشرقية تنظم مسابقة لاختيار أم مثالية وأب من ذوي الإعاقة..اعرف الشروط

اكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية انه في اطار أحتفالات المحافظة بعيد الأسرة المصرية ودورها العظيم في بناء الوطن فقد نظم المجلس القومي لشئون الإعاقة مسابقة خاصة لاختيار الشخص المثالي في كل من الفئات التالية :



"أم" ذات إعاقة ، "أم" لأبناء ذوي إعاقة، "أم" بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة، "أب" مثالي لأبناء من ذوي الإعاقة ،"أخت" او أخ راعى لـ "أخ - أخت من ذوي الإعاقة".



وأضاف المحافظ ان معايير الاختيار هي مدي عطاء المتقدميين للمسابقة في دعم و تحفيز الأسرة في الحفاظ و الالتزام بمنظومة القيم الإنسانية وقدرتهم على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية الأبناء والقدرة على مواجهة التحديات ، من لهم قصة كفاح فى تربية الأبناء أو الأخوة أو الاخوات و المحافظة على كيان الأسرة و دمج و تمكين ابناءهم أو إخوتهم في المجتمع والوصول بهم للتفوق في المجالات العلمية أوالاجتماعية أوالثقافية أو الفنية أو الرياضية أوالمناصب القيادية بالأضافة الي أن يكون أبناؤهم أو إخوتهم حصلوا على شهادات تعليمية أو وظائف إلا في حالة الإعاقة الذهنية وألا يقل السن عن 50 عامًا يستثنى من السن الأخت أو الأخ أو الإبنة أو الإبن وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح و محافظات الصعيد وألا يكون قد سبق تكريمهم في مسابقات مماثلة وان يوضع في الاعتبار معيار تعليم الأبناء كأولوية مع تفضيل الأعلى درجة فى المستوي التعليمى ويوضع في الاعتبار الأم التى لم تحصل على قدر كاف من التعليم ولكنها استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، و شجعت الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة.



وعلى من يريد الترشح ملء الاستمارة على الرابط التالي :

https://goo.gl/forms/cb1o5ng3dkivt52D2



مع إدراج كافة المرفقات المستندات المطلوبة التالية :



· كارنيه الإعاقة للمترشح والأبناء إن وجد.



· صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح .



· صورة من المؤهل للمترشح و الأبناء.



· صورة من شهادات ميلاد الأبناء.



· صورة من شهادات التقدير و الأوسمة و الجوائز.



· فيديو 3 دقائق عن قصة النجاح مع الابناء يدرج بالاستمارة.



آخر موعد لملء الاستمارة على الرابط الاليكتروني يوم السبت الموافق 2 مارس 2019 وسيتم تكريم الفائزين في احتفالية سينظمها المجلس خلال شهر مارس 2019 و سيتم الاعلان عن موعد الاحتفالية قريبا.