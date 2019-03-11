ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة تشكيل عصابى بالدقهلية

تمكنت مباحث بنى عبيد بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المخدرات.



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث بنى عبيد برئاسة الرائد احمد الجندى ر ئيس مباحث بنى عبيد من ضبط كل من عادل .ن.ش ٥٨ عاما عاطل ومقيم الشرقيه وحمادة.ب .م ٤١ عاما عاطل ومقيم الشرقية ومحمد.ا .ا ٢٤ عاما عاطل ومقيم الاسماعيلية ٢٤ عاما، حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الترويج للمخدرات وتم إلقاء القبض عليهم بالمركز خلال محاولة ترويج تم احباطها، كما تم ضبط بحوزتهم ٣٠ كيلو بانجو وفرش حشيش، وسلاح الى.



وتحرر محضر بالواقعة وأـخطرت النيابة للتحقيق.