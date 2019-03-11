الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور

تستكمل محافظة أسوان تنفيذ حملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية التى تستهدف الكشف على ١٣٦ ألف و 116 طالب وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية فى نطاق المحافظة.





ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الثانية للحملة، والتى تنفذ خلال الفترة من ٦ إلى 20 مارس الجارى، وأن مديرية الشئون الصحية كانت قد إستعدت لإنطلاق الحملة عن طريق عقد التدريبات المتواصلة للمشاركين فيها.





وأوضح إيهاب حنفى إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن منذ انطلاقها عن إجراء الكشف على عدد 65 ألف و 794 طالب وطالبة بمدارس الريف والحضر .



