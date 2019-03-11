الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور

تستكمل محافظة أسوان تنفيذ حملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية التى تستهدف الكشف على ١٣٦ ألف و 116 طالب وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية فى نطاق المحافظة.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الثانية للحملة، والتى تنفذ خلال الفترة من ٦ إلى 20 مارس الجارى، وأن مديرية الشئون الصحية كانت قد إستعدت لإنطلاق الحملة عن طريق عقد التدريبات المتواصلة للمشاركين فيها.
وأوضح إيهاب حنفى إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن منذ انطلاقها عن إجراء الكشف على عدد 65 ألف و 794 طالب وطالبة بمدارس الريف والحضر .
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هناك 205 فرق طبية مكونة من "طبيب - ممرض - فني معمل"، وذلك للمشاركة بالحملة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي، منوهًا بأن الفحوصات على تلاميذ المدارس تتم بموجب موافقة كتابية من ولي الأمر، وشهادة ميلاد الطفل، فيما سيتم تحويل الحالات المرضية التي سيتم إكتشافها لعيادات التأمين الصحى لتلقى الخدمة الطبية بالمجان.