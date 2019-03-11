ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تستكمل محافظة أسوان تنفيذ حملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية التى تستهدف الكشف على ١٣٦ ألف و 116 طالب وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية فى نطاق المحافظة. 

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الثانية للحملة، والتى تنفذ خلال الفترة من ٦ إلى 20 مارس الجارى، وأن مديرية الشئون الصحية كانت قد إستعدت لإنطلاق الحملة عن طريق عقد التدريبات المتواصلة للمشاركين فيها.

وأوضح إيهاب حنفى إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن منذ انطلاقها عن إجراء الكشف على عدد 65 ألف و 794 طالب وطالبة بمدارس الريف والحضر .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هناك 205 فرق طبية مكونة من "طبيب - ممرض - فني معمل"، وذلك للمشاركة بالحملة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي، منوهًا بأن الفحوصات على تلاميذ المدارس تتم بموجب موافقة كتابية من ولي الأمر، وشهادة ميلاد الطفل، فيما سيتم تحويل الحالات المرضية التي سيتم إكتشافها لعيادات التأمين الصحى لتلقى الخدمة الطبية بالمجان.
الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور
الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور
الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور
الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور
الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور
الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور
الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور
الكشف على 66 ألف طالب بمدارس أسوان ضمن حملة الكشف عن السمنة والتقزم..صور

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين

الترسانة وجمهورية شبين.. سيناريو الموسم الماضي يثير رعب الشواكيش

الشناوي للجهاز الفني للأهلي: سأتواجد في مباراة شبيبة الساورة ولو احتياطيا

مستشار المفتي يتحدث عن سحر ربط الأزواج والتفريق بينهم.. فيديو

ستقام قبل القمة.. موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب الجديد

شعب مالوش كتالوج.. أبرزهم التوت والخل..حيل يلجأ إليها الموظفون لإبطال مفعول تحليل المخدرات

جروس: الزمالك يستحق رباعية جورماهيا ومباراة حسين داي صعبة

آيتن عامر لشقيقتها وفاء: حسبي الله ونعم الوكيل.. فيديو

تطورات الحالة الصحية لعادل إمام تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

10 مهن ستنقرض بحلول 2040.. صراف البنك والصحف والبريد أبرزها

بعد حملات المقاطعة .. فيسبوك يخسر 15 مليون مستخدم

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

فيديو

شاهد.. أول مدرسة باليه في صعيد مصر
نادر سعد: تفعيل قانون الخدمة المدنية بحذافيره لمتعاطي المخدرات..فيديو
شاهد ماذا فعلت ثورة 1919 بالمصريين .. فيديو
شاهد.. كيف يحتفل الروس بقدوم فصل الربيع
شاهد.. وعود قطر قبل كأس العالم 2022.. حبر على ورق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟