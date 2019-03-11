البنك الأهلي يواجه جولدي في مباراة حسم الصعود لدوري الترقي..اليوم

تقام اليوم مباراة فاصلة بين فريقي جولدي والبنك الأهلي في تمام الساعة الثانية ظهرا علي ملعب نادي النصر في مصر الجديدة بدون جمهور لتحديد الفريق المتأهل منهما لدورة الترقي في القسم الثالث للموسم الحالي.



وكان اتحاد الكرة قرر لعب الفريقين مواجهة فاصلة بعد أن فريق البنك الاهلى بقي في مسابقة دوري القسم الثالث بعد الخسارة من التصنيع بينما صعد فريق جولدي وبعدها تم اكتشاف إشراك التصنيع لاعبا موقوفا لتحسب المباراة لصالح البنك.



وحدد القرار اللجوء لوقت إضافي لمدة نصف ساعة على شوطين في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وفي حالة استمرار التعادل في الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز.