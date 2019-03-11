الصحف الإماراتية: السيسي يحذر من حروب الجيلين الرابع والخامس في تدمير الدول.. محمد بن راشد وبن زايد يفتتحان قصر الوطن في أبوظبي.. الإفراج عن إندونيسية متهمة بقتل أخ للزعيم الكوري الشمالي

السفير الجزائري لدى دولة الإمارات:
التظاهرات السلمية تعبر عن النضج السياسي للشعب
باريس تدعو إيرانية معتقلة لقمة السبع الكبرى
وفاة فنزويليين بسبب انقطاع الكهرباء.. ومادورو:
باريس تدعو إيرانية معتقلة لقمة السبع الكبرى
وفاة فنزويليين بسبب انقطاع الكهرباء.. ومادورو:
تعرضنا لهجوم
تناولت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم، الاثنين، عددا من الموضوعات الهامة على الساحة المحلية والدولية والإقليمية.
فقد سلطت صحيفة الخليج الضوء على تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خطورة تطور وسائل القتال في تدمير الدول والقضاء عليها، من خلال حروب الجيلين الرابع والخامس التي تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة، ونشر الإشاعات، وتحطيم ثقة الناس في بعضهم بعضًا وفي قياداتهم، مؤكدًا أن هذه الحروب تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011، كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.
واستعرض السيسي في مداخلة له خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، أحداث محمد محمود، التي وقعت عام 2011، مؤكدًا أن القيادة ممثلة في المجلس العسكري، كانت حريصة على ألاَّ يسقط مصري واحد، وذلك وفق القيم والمبادئ التي تحكم تصرفات المجلس العسكري.
وركزت صحيفة الإمارات اليوم على افتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، «قصر الوطن» ضمن مجمع قصر الرئاسة ليمثل صرحا معرفيا جديدا يبرز الدور الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات يمثل رصيدا زاخرا للأجيال الحالية والقادمة، ومصدر قوة يدعم طموحاتنا العريضة لمستقبل وطننا، بما يمليه ذلك من ضرورة الاهتمام به، وحفظه، وتمكين المجتمع من الوصول إلى محتواه. مشيرا إلى أن افتتاح قصر الوطن، وإتاحة زيارته لأفراد المجتمع، يعكسان حرص الدولة على تيسير الفرصة كاملة لتعريفهم بجوانب مهمة من هذا التراث، بكل ما يحمله من قيم إنسانية وإبداعية يجب إحياؤها، والاحتفاء بها، وتمريرها إلى الأجيال القادمة.
وقد أفادت صحيفة الاتحاد أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد بعث برقية إلى الرئيسة سهلى ورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بضحايا تحطم طائرة ركاب شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته.
وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة الإمارات اليوم أن طائرة حديثة الصنع تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز «بوينج 737»، تحطمت أمس الأحد، بعد إقلاعها بدقائق من أديس أبابا، متجهة إلى نيروبي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها ال149 وأفراد طاقمها الثمانية.
وقالت شركة الطيران الإثيوبية في بيان «يأسف الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي يتفقد موقع الحادث الآن، بالتأكيد أن لا ناجين» من حادثة تحطم الطائرة، مضيفة أنه من المبكر للغاية التكهن بسبب الحادث. وأرفق البيان بصورة للرئيس التنفيذي وسط حفرة ضخمة، بينما تناثرت حوله حطام الطائرة.
عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف، أمس، القيادي في حركة فتح محمد أشتية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، في حين حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس من أن إسرائيل لن تتردد في شن «عملية واسعة النطاق» في قطاع غزة.
وتفصيلًا، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في تصريح «لقد سلم الرئيس عباس أشتية كتاب التكليف بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة» بعد استقباله بمكتبه في رام الله ظهر أمس.
أشارت صحيفة البيان إلى تأكيد السفير الجزائري لدى دولة الإمارات صالح عطية في حوار خاص معه أن التظاهرات السلمية في الجزائر عبرت عن النضج السياسي حتى صارت هذه المسيرات مثالا يحتذى به بين دول العالم، من خلال التعبير عن المطالب بطرق حضارية، مشيرا إلى أن هذا السلوك مرده إلى ثقافة الوعي الموجودة لدى المواطن الجزائري في ضرورة الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بهما الجزائر حاليًا، وأضاف إن خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعتبر تأكيدًا على إصغائه بكل إخلاص لأصوات المواطنين، وهي فرصة تاريخية أمام القوى الحية للمجتمع التي ستشارك في الندوة لوضع اليد في اليد لتحقيق مستقبل زاهر للجزائر في مستوى تطلعات أبنائها.
دوليا، كشفت صحيفة الاتحاد أن كبير مبعوثي واشنطن لفنزويلا إليوت أبرامز قال إن الولايات المتحدة تحث الهند على وقف شراء نفط من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد أن هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بفرض مزيد من العقوبات الأميركية لقطع شريان الحياة المالي عن مادورو.
وقال أبرامز في مقابلة مع رويترز "نقول إنه يجب عليكم عدم مساعدة هذا النظام. عليكم أن تقفوا بجانب الشعب الفنزويلي".
أبرزت صحيفة الاتحاد تأكيد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع.
وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر"، "موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي، دور ساهمت فيه الإمارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد".
قالت صحيفة الخليج أن 15 فنزويليا مصابين بأمراض الكلي، لقوا حتفهم بسبب عدم تمكنهم من الخضوع لجلسات العلاج، خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد التي تدخل اليوم الاثنين، رابع أيامها، فيما تزداد المخاوف من ارتفاع عدد الوفيات.
وتحدث الرئيس نيكولاس مادورو، عن هجوم إلكتروني جديد عطل إعادة الكهرباء، بينما دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو، إلى مسيرة وطنية في العاصمة، ولم يستبعد اللجوء إلى تدخل عسكري للإطاحة بمادورو. وطالبت ألمانيا الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الدولي على كراكاس، مبدية استعدادها لفرض عقوبات إضافية.
وذكرت صحيفة البيان أن محكمة إندونيسية الإثنين أطلقت سراح الإندونيسية المتهمة باغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بعد أن سحب الادعاء تهمة القتل الموجهة لها.
واتهمت كل من ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونغ بقتل كيم جونغ نام برش غاز الأعصاب في.إكس على وجهه في مطار كوالالمبور في فبراير2017 في طريقة تذكر بأساليب الحرب الباردة، أثارت صدمة في العالم.
وأوضحت صحيفة الخليج أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه دعوة إلى محامية إيرانية مدافعة عن حقوق الإنسان تعتقلها سلطات طهران منذ عامين، لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي من المقرر أن تستضيفها باريس خلال العام الجاري.
ونشر رضا خندان، زوج المحامية الإيرانية نسرين ستوده، المعتقلة منذ يونيو 2017 في سجن إيفين سيئ الصيت، شمالي طهران، صورة من دعوة الرئيس الفرنسي عبر حسابه على «فيسبوك» تزامنا مع يوم المرأة العالمي، في الوقت الذي تواجه زوجته حكما قضائيا مرتقبا بالسجن المؤبد.
تناولت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم، الاثنين، عددا من الموضوعات الهامة على الساحة المحلية والدولية والإقليمية.
فقد سلطت صحيفة الخليج الضوء على تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خطورة تطور وسائل القتال في تدمير الدول والقضاء عليها، من خلال حروب الجيلين الرابع والخامس التي تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة، ونشر الإشاعات، وتحطيم ثقة الناس في بعضهم بعضًا وفي قياداتهم، مؤكدًا أن هذه الحروب تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011، كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.
واستعرض السيسي في مداخلة له خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، أحداث محمد محمود، التي وقعت عام 2011، مؤكدًا أن القيادة ممثلة في المجلس العسكري، كانت حريصة على ألاَّ يسقط مصري واحد، وذلك وفق القيم والمبادئ التي تحكم تصرفات المجلس العسكري.
وركزت صحيفة الإمارات اليوم على افتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، «قصر الوطن» ضمن مجمع قصر الرئاسة ليمثل صرحا معرفيا جديدا يبرز الدور الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات يمثل رصيدا زاخرا للأجيال الحالية والقادمة، ومصدر قوة يدعم طموحاتنا العريضة لمستقبل وطننا، بما يمليه ذلك من ضرورة الاهتمام به، وحفظه، وتمكين المجتمع من الوصول إلى محتواه. مشيرا إلى أن افتتاح قصر الوطن، وإتاحة زيارته لأفراد المجتمع، يعكسان حرص الدولة على تيسير الفرصة كاملة لتعريفهم بجوانب مهمة من هذا التراث، بكل ما يحمله من قيم إنسانية وإبداعية يجب إحياؤها، والاحتفاء بها، وتمريرها إلى الأجيال القادمة.
وقد أفادت صحيفة الاتحاد أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد بعث برقية إلى الرئيسة سهلى ورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بضحايا تحطم طائرة ركاب شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته.
وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة الإمارات اليوم أن طائرة حديثة الصنع تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز «بوينج 737»، تحطمت أمس الأحد، بعد إقلاعها بدقائق من أديس أبابا، متجهة إلى نيروبي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها ال149 وأفراد طاقمها الثمانية.
وقالت شركة الطيران الإثيوبية في بيان «يأسف الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي يتفقد موقع الحادث الآن، بالتأكيد أن لا ناجين» من حادثة تحطم الطائرة، مضيفة أنه من المبكر للغاية التكهن بسبب الحادث. وأرفق البيان بصورة للرئيس التنفيذي وسط حفرة ضخمة، بينما تناثرت حوله حطام الطائرة.
عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف، أمس، القيادي في حركة فتح محمد أشتية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، في حين حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس من أن إسرائيل لن تتردد في شن «عملية واسعة النطاق» في قطاع غزة.
وتفصيلًا، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في تصريح «لقد سلم الرئيس عباس أشتية كتاب التكليف بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة» بعد استقباله بمكتبه في رام الله ظهر أمس.
أشارت صحيفة البيان إلى تأكيد السفير الجزائري لدى دولة الإمارات صالح عطية في حوار خاص معه أن التظاهرات السلمية في الجزائر عبرت عن النضج السياسي حتى صارت هذه المسيرات مثالا يحتذى به بين دول العالم، من خلال التعبير عن المطالب بطرق حضارية، مشيرا إلى أن هذا السلوك مرده إلى ثقافة الوعي الموجودة لدى المواطن الجزائري في ضرورة الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بهما الجزائر حاليًا، وأضاف إن خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعتبر تأكيدًا على إصغائه بكل إخلاص لأصوات المواطنين، وهي فرصة تاريخية أمام القوى الحية للمجتمع التي ستشارك في الندوة لوضع اليد في اليد لتحقيق مستقبل زاهر للجزائر في مستوى تطلعات أبنائها.
دوليا، كشفت صحيفة الاتحاد أن كبير مبعوثي واشنطن لفنزويلا إليوت أبرامز قال إن الولايات المتحدة تحث الهند على وقف شراء نفط من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد أن هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بفرض مزيد من العقوبات الأميركية لقطع شريان الحياة المالي عن مادورو.
وقال أبرامز في مقابلة مع رويترز "نقول إنه يجب عليكم عدم مساعدة هذا النظام. عليكم أن تقفوا بجانب الشعب الفنزويلي".
أبرزت صحيفة الاتحاد تأكيد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع.
وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر"، "موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي، دور ساهمت فيه الإمارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد".
قالت صحيفة الخليج أن 15 فنزويليا مصابين بأمراض الكلي، لقوا حتفهم بسبب عدم تمكنهم من الخضوع لجلسات العلاج، خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد التي تدخل اليوم الاثنين، رابع أيامها، فيما تزداد المخاوف من ارتفاع عدد الوفيات.
وتحدث الرئيس نيكولاس مادورو، عن هجوم إلكتروني جديد عطل إعادة الكهرباء، بينما دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو، إلى مسيرة وطنية في العاصمة، ولم يستبعد اللجوء إلى تدخل عسكري للإطاحة بمادورو. وطالبت ألمانيا الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الدولي على كراكاس، مبدية استعدادها لفرض عقوبات إضافية.
وذكرت صحيفة البيان أن محكمة إندونيسية الإثنين أطلقت سراح الإندونيسية المتهمة باغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بعد أن سحب الادعاء تهمة القتل الموجهة لها.
واتهمت كل من ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونغ بقتل كيم جونغ نام برش غاز الأعصاب في.إكس على وجهه في مطار كوالالمبور في فبراير2017 في طريقة تذكر بأساليب الحرب الباردة، أثارت صدمة في العالم.
وأوضحت صحيفة الخليج أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه دعوة إلى محامية إيرانية مدافعة عن حقوق الإنسان تعتقلها سلطات طهران منذ عامين، لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي من المقرر أن تستضيفها باريس خلال العام الجاري.
ونشر رضا خندان، زوج المحامية الإيرانية نسرين ستوده، المعتقلة منذ يونيو 2017 في سجن إيفين سيئ الصيت، شمالي طهران، صورة من دعوة الرئيس الفرنسي عبر حسابه على «فيسبوك» تزامنا مع يوم المرأة العالمي، في الوقت الذي تواجه زوجته حكما قضائيا مرتقبا بالسجن المؤبد.