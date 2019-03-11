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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تكرم موظفيها المحالين للمعاش

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:55 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
نظمت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة احتفالية تحت عنوان "يوم الوفاء".

وكرمت الكلية كوادر من الجهاز الإداري من موظفين وعمال الذين احيلوا إلى المعاش بعد بلوغهم السن القانونى منذ سنوات عديدة تصل الى العقد الماضى.

وقام الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، باهداء دروع تذكارية تقديرا لجهودهم المبذولة وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والجهاز الادارى.

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