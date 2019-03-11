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حوادث

قضايا الدولة تحصل على 53 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:53 ص
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
جودت عيد
أعلن المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة انه في إطار حرص الهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على أداء دورها الدستوري والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة المصرية، والدفاع عن الحق والمال العام فقد نجح قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة في تنفيذ أحكام قضائية خلال الفترة من شهر أغسطس ٢٠١٨ حتى شهر فبراير ٢٠١٩ صادرة لصالح الدولة.

واضاف ان اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من تنفيذ الأحكام بلغت ٥٣ مليونا و ٧٩٤ ألفا  و ٤٦٨ جنيها، بالإضافة لمبلغ ١٤ ألفا و ٣٠٧ دولارات أمريكية.

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