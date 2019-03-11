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محافظات

يوم بحياتي احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:14 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تحت عنوان "يوم بحياتى" نظمت المؤسسة الأفريقية للأبحاث والتنمية المستدامة احتفالية كبرى لذوى الاحتياجات الخاصة فى محافظة أسوان، وذلك للعام الثامن على التوالى بالتعاون مع مديريتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم بأسوان.

وشهد الاحتفالية عدد كبير الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس النور والأمل والصم والبكم على مستوى المحافظة وعدد من المسئولين والمهتمين بقضايا الإعاقة بأسوان.

وصرحت الدكتورة أمل عبد الرحمن رئيس المؤسسة بأن برنامج الاحتفالية بدأ بعرض "تحيا مصر" لطلاب مدرسة الصم والبكم، علاوة على عروض فنية متنوعة تضمنت إنشاد دينى ومديح وعرض دبكة لبنانى وعرض فنى نوبى وغناء فردى وغيرها من الفقرات الفنية الجذابة التى قدمها طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أمل عبد الرحمن بأن المؤسسة تستهدف فى أنشطتها خدمة قضايا الفئات الأشد احتياجًا والفئات المهمة وذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الصعيد بشكل خاص، علاوة على إعداد الكوادر العاملة فى مجال ذوى الإعاقة وتقييم حالات الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم عن طريق برامج متخصصة.
يوم بحياتي احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان.. صور
يوم بحياتي احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان.. صور
يوم بحياتي احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان.. صور
يوم بحياتي احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان.. صور

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