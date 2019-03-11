جمهور مايلي سايرس وأريانا غراندي يطالبهما بـ ديو غنائي

أعربت النجمة العالمية مايلي سايرس عن إعجابها الشديد بأغنية المغنية الأمريكية أريانا غراندي 7 rings، بنشر "سايرس" فيديو لها من إحدى حفلاتها وهي ترقص قامت بتركيب عليها الأغنية الجديدة.



وعلقت "سايرس" عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: "عندما تحب اغنية 7 rings لاريانا " الي هذا الحد، لـ تجيبها أريانا: "لا استطيع التوقف عن مشاهدة الفيديو كم أنا أحبك".



وانهالت التعليقات من جمهور النجمتين يطالبون من خلالها " مايلي" و"أريانا" بتقديم مشروع ديو غنائي وتنفيذه في القريب العاجل.