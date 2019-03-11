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محافظات

موانئ البحر الأحمر تعلن ارتفاع الصادرات بنسبة 66% عن الواردات

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 470 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضى، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات بكمية 293 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 66% عن الواردات خلال نفس الفترة وزيادة 21% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بينما سجلت الواردات 177 الف طن بضائع و تركزت الزيادة فى ثلاث موانئ وهى سفاجا ونويبع وبورتوفيق.

وشهد ميناء سفاجا تداول 334 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 139 ألف طن وصادر 195 ألف طن ويرجع ذلك لأعمال التطوير التى شهدها الميناء خلال الفترة الماضية، بينما شهد ميناء نويبع تداول 52 ألف طن بنسبة زيادة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 18 ألف طن وصادر 34 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 40 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 154% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 9 آلاف طن وصادر 31 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 ألف طن زيوت بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 34 ألف طن فوسفات.

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