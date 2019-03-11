مشروع اكساد يوزع الاسمدة على المزارعين مجانًا بـ مطروح..صور

قام فريق العمل بمشروع الممارسات الزراعية بمنظمة اكساد بتوزيع كمية من الأسمدة على المزارعين بالمجان بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح حيث تم توزيع الاسمدة علي 20 مزرعة ضمن 124 التي تم اختيارها ضمن أجندة عمل المشروع بالتعاون مع مديرية الزراعة بمطروح.



من ناحية اخري نظم مركز بحوث الصحراء قوافل بيطرية لمناطق رأس الحكمة لوجود عدة شكاوي من المواطنين ببعض الأمراض بالاغنام الخاصة بهم واستجاب المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بضرورة متابعة تلك الأمراض من خلال متخصصين من مركز بحوث الصحراء للكشف عنها وصرف العلاج اللازم لها بالإضافة إلى منطقة الشواعر غرب مرسي مطروح.