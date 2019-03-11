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حوادث

ضبط 580 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بأسوان

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 580 مخالفة متنوعة في مجال القيادة.

وتم خلال الحملة، ضبط 111 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 75 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب 84 ترخيصًا حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 210 مخالفات متنوعة.

وتأتي تلك الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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