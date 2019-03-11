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رئيس إذاعة البرنامج العام: تدربت سنة كاملة قبل أن أقول هنا القاهرة..فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور حسن مدني، رئيس شبكة إذاعة البرنامج العام، إنه عشق الإذاعة منذ طفولته بمركز إدفو بمحافظة أسوان، إذ كان الراديو الذي يعمل بالحجارة وسيلة الترفيه الوحيدة بالقرية بسبب عدم دخول الكهرباء للقرية حينها.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، اليوم الإثنين، أن أسرته تولت إعداده ثقافيًا حتى إنه تحمل العيش بـ "بنسيون" طيلة السنوات الثلاث للثانوية العامة ليلتحق بمدرسة العقاد العسكرية بأسوان.

وأوضخ أن مجموعه بالثانوية العامة لم يسمح له بكلية الإعلام فالتحق بكلية الآثار جامعة القاهرة، الأمر الذي تسبب له في حزن كبير، للدرجة التي جعلته يتجنب المرور بجوار كلية الإعلام ظنًا منه أن حلمه ضاع.

وسرد مدني، قصة تقدمه لاختبارات الإذاعة المصرية وقال: قرأت إعلان اختبارات المذيعين في جريدة الأخبار، في الفترة التي تم استدعائي فيها عسكريًا بالإسكندرية، وطلبت إذن من قائد الكتيبة وذهبت للتقديم، مشيرًا إلى إنه تلقى تدريبًا لمدة سنة كاملة قبل أن يخرج على الهواء مباشرة ويقول "هنا القاهرة".

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