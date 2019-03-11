المرأة في عهد الطيب.. حصلت على الأستاذية أكبر درجة علمية.. شاركت في العديد من المؤتمرات داخل مصر وخارجها.. وإدراجها في مجال الوعظ والإفتاء

أسند لها الكثير من المهام والمسئوليات الكبرى في الأزهر

الجامعة تذخر بالعديد من عميدات الكليات وكذلك المعاهد الأزهرية

إدراجها في مجال الوعظ والإفتاء والاستعانة بها في ‏لجان الترقيات

تشارك في العديد من المؤتمرات داخل مصر وخارجها









وما كان مؤتمر المرأة الذي دعا إليه فضيلة الإمام الأكبر ودَعَمَهُ دَعْمًا كاملًا، وقامت به كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، إلا أكبر دليل وأصدق شاهد على اهتمام فضيلته بقضايا المرأة والوقوف بجانبها، لتحصل على كامل حقوقها التي كفلها الشرع لها وتؤدي دورها في خدمة المجتمع والنهوض به.



شيخ الأزهر الشريف يدرك تمامًا أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يبني حضارة دون أن تساهم فيه المرأة مساهمة فاعلة، فما وجد إلا تشجيعًا ودعما ومساندة، ولذا أسند لها الكثير من المهام والمسؤوليات الكبرى في الأزهر الشريف، فقادت الكليات والمعاهد الأزهرية، ‏وتوسعت ‏أنشطة المرأة في الأزهر الشريف في مجال الدعوة داخل مصر وخارجها وهو ما لم يكن ‏معهودًا قبل ذَلِك فنرى المرأة الأزهرية الآن واعظة وداعية ومفتية





‏كما أصبحنا نرى المرأة في لجان الفتوى ‏خاصة في ما يتعلق بأمور النساء ‏، ونراها مشاركة في ‏المبادرات بين الأزهر وبين مؤسسات الدولة مثل وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم ‏ووزارة الثقافة والتضامن الاجتماعي ‏والداخلية فكان لها في كل هذه الوزارات دور بارز في الدعوة إلى الله ‏وترسيخ السلام والتسامح والأخلاق الكريمة ‏ومن هذه المبادرات لغتنا والحياة، الأخلاق الكريمة، الأزهر يجمعنا، الوطن من الإيمان، ‏عشها صح، الحياة الزوجية حقوق وواجبات‏.



جامعة الأزهر تذخر بالعديد من عميدات الكليات المتميزات في قطاعات الطب والدراسات الإسلامية والإنسانية، وغير ذلك من بقية الكليات، إضافة إلى وجود العديد من الطالبات المتميزات والنماذج المضيئة التي رفعت راية جامعة الأزهر في جميع المنتديات المحلية والدولية.



كما كان للبنات نصيب للحصول على أول كلية على شهادة ضمان جودة التعليم على مستوى كليات جامعة الأزهر في عام 2014 وهي كلية طب البنات.



وشاركت المرأة في عهد الإمام الطيب في العديد من المؤتمرات داخل مصر وخارجها والعديد من القوافل الطبية والدعوية داخل مصر وخارجها.



ولأول مرة في تاريخ جامعة الأزهر تم انتخاب الدكتورة مهجة غالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن كأول عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، في 2011، ليحسم الأمر وتفوز بأغلبية ساحقة على منافسيها وقد فازت ب111 صوتا مقابل 16 صوتا للدكتورة ماجدة كامل درويش رئيس قسم العقيدة والفلسفة وعشرة أصوات لمنافسها الآخر الدكتور جمال سيد محمود رئيس قسم الأدب والنقد بالكلية، وليست هذه هي المرة الأولى التي تتقلد فيها دكتورة منصب عميد كلية ولكن سبقتها الكثيرات وإنما هي المرة في التنصيب بالانتخاب.



وشاركت المرأة في الأزهر الشريف بشكل كبير في المجال العلمي فكانت عضو في لجان تطوير المناهج، ‏وحصلت المرأة في الأزهر الشريف على أكبر درجة علمية وهي درجة الأستاذية ‏ومن ثم تمت الاستعانة بها في ‏لجان الترقيات.



كما كان لها ‏مشاركات سياسية، ‏وتنوعت مشاركة المرأة في الأزهر الشريف حتى شملت مجال الرياضة فهناك من بنات الأزهر الشريف من حصلن على البطولة العالمية‏ وما زال المجال مفتوحًا أمام المرأة الأزهرية صاحبة القدرات والمؤهلات والعطاءات المتنوعة في ظل قيادة تتمتع ‏بكل ملكات القيادة ‏، وفِي ظل مؤسسة الأزهر الشريف التي ‏لا تزال تعلن في كل وقت وآن عن دعمها الكامل لحقوق المرأة ‏ولا تزال تعمل على ‏تثقيف ‏المرأة وزيادة ‏وعيها لمواجهة التحديات.



وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن رخصة التعدد لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.



وأوضح أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجودا في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا.



ورد الإمام الأكبر على من يتساءلون حول لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق، موضحًا أن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: "عش هكذا بدون ذرية"، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.



واستشهد الطيب بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن "إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل"، كما يضيف الإمام محمد عبده: "وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشي فيها فوضى التعدد، ولو شيءت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العاري من العدل، لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب".



وأكد الإمام الأكبر أن العدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".



وأشار إلى أن المرأة لم تحصل على تكريم أو حقوق مثلما حصلت عليه في ظل تعاليم الإسلام، فقد كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله "النساء شقائق الرجال"، وأن ما يمارس في بعض المجتمعات العربية من انتقاص لبعض حقوق النساء إنما هو عادات توارثتها تلك المجتمعات، حتى ظن بعضهم أنها من الدين وهي ليست كذلك، مع أن الإسلام أعطى المرأة ما لم تعطه لها أي شريعة أو حضارة أخرى.

* المرأة في عهد الإمام الأكبر أحمد الطيب الأزهر الشريفحظيت المرأة في عهد فضيلة الإمام الطيب شيخ الأزهر الشريف، بكل تقدير وتوقير واحترام واهتمام واعتراف بدورها الفاعل في نهضة المجتمع والرقي به، فكان قائدًا لمشروع البعث الأزهري الحضاري للمرأة.حرص فضيلة الإمام الأكبر على ضرورة استغلال طاقات المرأة واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام لها قبل أن تعرفها المنظمات الحقوقية في العالم، وقد تجسد هذا الحرص في وثيقة الأزهر لحقوق المرأة تلك الوثيقة التي تضمنت سبعة محاور رئيسة والتي جعلت نساء العالم يغبطن المرأة المصرية حيث قال منبر المرأة المصرية الليبية من أجل السلام "نحن نغبط المرأة المصرية لوجود مؤسسة دينية عريقة كالأزهر تمثل الدين الإسلامي الوسطي وتحمي حقوق المرأة من منظور الشريعة الإسلامية السمحاء دون تطرف أو شطط.