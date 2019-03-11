ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المصري للدراسات يناقش دعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي لاقتصاد مصر

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
آية الجارحي
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعد غد الأربعاء، ورشتي العمل الخامسة والسادسة من سلسلة ورش عمل بعنوان "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري"، وذلك بمقر المركز من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا.

ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الخامسة الإطار التنظيمي المتعلق بالتحول الرقمي، ويتحدث بها الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب، وممثل عن وزارة الاتصالات.

أما الورشة السادسة، فسوف تناقش الموضوعات المتعلقة بالحوكمة ككل، ويتحدث بها الدكتور طارق فاروق الحصرى، وكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتأتى هذه المبادرة برعاية كل من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد نتائج المناقشات والتوصيات التي سيجري التوصل إليها بمثابة برنامج عمل للحكومة يدعم جهودها فى هذا المجال وهو ما سيتم إعلانه فى ندوة موسعة بعد انتهاء سلسلة الورش التي يصل عددها إلى 29 ورشة عمل تشمل كافة القطاعات والمجالات.

وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بأن مجموعة ورش العمل تطرح أسئلة محددة تتعلق بالمبادرة التي قامت بها الحكومة فى هذا المجال، والأسلوب الأمثل لتطبيقها، والفجوات المحتمل ظهورها وكيفية التعامل معها، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول والشركات العملاقة فى هذا المجال.

وتتناول سلسلة الورش كافة الأبعاد ذات العلاقة، والتي يتم خلالها طرح نفس الأسئلة والإجابة عنها من خلال المناقشات. ويعد هذا الموضوع أحد أهم المحاور التي يهتم بها المركز خلال العام الجاري.

ترشيحاتنا

5 معلومات عن زوج الفنانة يسرا بعد ظهوره النادر في عيد ميلادها

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

الأرصاد : طقس اليوم الاثنين معتدل على السواحل دافئ على القاهرة

بالأسماء.. السماح لـ44 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع سحب المصرية

جروس: الزمالك يستحق رباعية جورماهيا ومباراة حسين داي صعبة

الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو

شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير

الأهلي يدرس السفر مبكرا إلى الإسكندرية..ورمضان صبحي حارسا احتياطيا

"أسواق": الاستقرار يسود غالبية السلع.. وانخفاض القمح والدقيق والسكر.. وارتفاع الأرز

تطورات الحالة الصحية لعادل إمام تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الإنتاج الحربي يشارك فى معرض الدفاع الدولي بالعراق IQDEX 2019

شاهد.. مسؤول أمريكي يكشف كيف سرقت قطر حق تنظيم المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

فيديو

شاهد.. وعود قطر قبل كأس العالم 2022.. حبر على ورق
رئيس إذاعة البرنامج العام: تدربت سنة كاملة قبل أن أقول هنا القاهرة..فيديو
الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو
شاهد.. مجلس الوزراء يستعرض إنجازات الحكومة خلال الستة أشهر الماضية
الثقافة: قريبا افتتاح 4 مسارح بعد تطويرها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟