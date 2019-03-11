المصري للدراسات يناقش دعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي لاقتصاد مصر

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعد غد الأربعاء، ورشتي العمل الخامسة والسادسة من سلسلة ورش عمل بعنوان "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري"، وذلك بمقر المركز من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا.



ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الخامسة الإطار التنظيمي المتعلق بالتحول الرقمي، ويتحدث بها الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب، وممثل عن وزارة الاتصالات.



أما الورشة السادسة، فسوف تناقش الموضوعات المتعلقة بالحوكمة ككل، ويتحدث بها الدكتور طارق فاروق الحصرى، وكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



وتأتى هذه المبادرة برعاية كل من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد نتائج المناقشات والتوصيات التي سيجري التوصل إليها بمثابة برنامج عمل للحكومة يدعم جهودها فى هذا المجال وهو ما سيتم إعلانه فى ندوة موسعة بعد انتهاء سلسلة الورش التي يصل عددها إلى 29 ورشة عمل تشمل كافة القطاعات والمجالات.



وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بأن مجموعة ورش العمل تطرح أسئلة محددة تتعلق بالمبادرة التي قامت بها الحكومة فى هذا المجال، والأسلوب الأمثل لتطبيقها، والفجوات المحتمل ظهورها وكيفية التعامل معها، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول والشركات العملاقة فى هذا المجال.



وتتناول سلسلة الورش كافة الأبعاد ذات العلاقة، والتي يتم خلالها طرح نفس الأسئلة والإجابة عنها من خلال المناقشات. ويعد هذا الموضوع أحد أهم المحاور التي يهتم بها المركز خلال العام الجاري.