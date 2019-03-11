الأوبرا تنظم فعاليات الجسر الموسيقي المصري الفنلندي للعام الـ11

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر للعام الحادى عشر، فعاليات الجسر الموسيقي المصري الفنلندي التي تقام مجانا للجمهور وبالتعاون مع كل من سفارة فنلندا بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة.



ويشارك في الفعالية نخبة من فناني مصر وفنلندا وهم المايسترو وعازف البيانو رالف جوتوني، تيمو كوبينان “فيولا”، كريستيان اتيلا “بيانو”، التينور يورما سيلفاستي ونجوم فرقة أوبرا القاهرة جالا الحديدي، عمرو مدحت، دعاء صابر، شادى حنا، دينا إسكندر.



وتتضمن الفعاليات عددا من ورش عمل ومحاضرات متخصصة إلى جانب 3 حفلات، الأولى في السابعة مساء الأحد الموافق 17 مارس الجاري،على المسرح الكبير، وتتضمن تقديم مختارات من أشهر الأعمال الكلاسيكية، والثانية فتقام على المسرح الصغير فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري، وتتضمن نخبة من مؤلفات موسيقى الحجرة، أما الثالثة فتقام مساء الخميس الموافق 21 مارس الجاري، وتتضمن تقديم مختارات من أشهر الأوبرات العالمية، كما يحتضن بهو المسرح الكبير معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان : “روح الغابة التشكيلية بافى ارفونين” تنقل خلاله مشاهد من الطبيعة فى فنلندا.



ويأتى الجسر الموسيقى المصرى الفنلندى كثمرة للتعاون الثقافى بين البلدين، وبدأ بفكرة لعازف البيانو وقائد الأوركسترا الفنلندى الشهير رالف جوتونى، ولاقت ترحيبا من دار الأوبرا المصرية ليمتد هذا الجسر المتميز باعتباره محطة مهمة لشباب المغنيين والموسيقيين المصريين الموهوبين للصعود إلى العالمية مهنيا وخلال فعالياته المتتالية نجح في الجمع بين الموسيقيين الموهوبين المصريين وقائدي أوركسترا عالميين في ورش عمل وفصول لعمالقة الموسيقى نتج عنها اختيار بعض الموسيقيين الشباب الموهوبين لاستكمال دراستهم فى أكاديمية سافونلينا بفنلندا.