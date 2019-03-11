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محافظات

برنامج تدريبي لإدارة الأزمات للعاملين بالديوان العام والمحليات بأسيوط

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
افتتح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط في الفترة من 10 مارس وحتى 14 مارس الجاري لتدريب العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية على إدارة الأزمات.

وذلك بحضور علاء الراوي مدير عام مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام والعديد من موظفي ومسئولي الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء.

وأكد السكرتير العام على اهتمام محافظ أسيوط بتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز وتم تشكيل اللجنة العليا لبناء القدرات برئاسة السكرتير العام والمُشكلة بقرار المحافظ رقم 342 لسنة 2019 لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية وتطوير مهارات العاملين الإدارية وإكسابهم المفاهيم الحديثة في الإدارة ومهارات الاتصال الفعال وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتعامل بإيجابية مع جميع التحديات، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف أن هذا التدريب يأتي في إطار خطة المحافظة لتعريف العاملين بالمفاهيم والمبادئ الأساسية في إدارة الأزمات وتنمية مهاراتهم في تحليل وتقييم مواقف الأزمات في العمل وتحديد أسبابها ووسائل مواجهتها وتخطيط إجراءات الوقاية والمواجهة، مشيرًا إلى أهمية العمل على رفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها.

يذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة موضوعات لتدريب العاملين على التخطيط لمواجهة الأزمات ومهارات الاتصال الفعال وعلاقتها بإدارة الأزمات ومناقشات حول قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م وكيفية مواجهة الأزمات وإدارة الوقت أثناء الأزمة وتستمر لمدة 4 أيام من 10 مارس وحتى 14 مارس 2019 ويشرف على تنفيذها علاء الراوى مدير المركز وأحمد مدكور رئيس قسم التدريب بالمركز ويحاضر فيه الدكتور على صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام ويحيى أبورحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ومصطفى محمد إبراهيم نائب رئيس مركز أبنوب.
برنامج تدريبي لإدارة الأزمات للعاملين بالديوان العام والمحليات بأسيوط
برنامج تدريبي لإدارة الأزمات للعاملين بالديوان العام والمحليات بأسيوط
برنامج تدريبي لإدارة الأزمات للعاملين بالديوان العام والمحليات بأسيوط
برنامج تدريبي لإدارة الأزمات للعاملين بالديوان العام والمحليات بأسيوط

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