تفاصيل أوبرا توت عنخ آمون المقرر عرضها فى افتتاح المتحف الكبير

كشف د.زاهي حواس وزير الآثار الأسبق تفاصيل أوبرا خاصة بالملك الذهبي البطل المتوج بالمتحف المصري الكبير،والتي قام حواس بإهدائها استعدادًا لعرضها فى افتتاح المتحف في ٢٠٢٠.



وقام حواس بتأليف هذه الأوبرا بالتعاون مع الكاتب الإيطالي الشهير فرانشيسكو سانتوكونو، والموسيقار الإيطالي زامبوني، بحيث تعتبر هذه الأوبرا إهداء مصر للعالم يوم افتتاح المتحف حيث ستتناول حياة الملك توت عنخ آمون المليئة بالاحداث الدرامية المثيرة.



وأوضح أن سبب اختياره لتوت عنخ آمون لأنه هو البطل المتوج بالمتحف المصري الكبير، علاوة على أن هذه الأوبرا سوف يكتب لها العالمية والانتشار، لأنها تحمل اسم هذا الملك الذي يعرفه العالم أجمع.



وعن الدراما في حياة توت عنخ آمون، قال: إن توت عنخ آمون ولد في تل العمارنة من زوجة غير نفرتيتي التي كانت لها ست بنات من أخناتون، وولدت الغيرة لديها من هذا الطفل الذي سوف يتولى الحكم بعد أخناتون ، مضيفا" لنا أن نتصور أنها قد تكون اتصلت بملك كوش، عدو مصر، كي يقتل هذا الطفل، وبعد ذلك تأتي دعوة أخناتون للتوحيد، ثم قيام القائد العظيم حور محب بتدريب الطفل توت على فنون الحرب، وبعد ذلك يموت أخناتون.



وتتولى نفرتيتي حكم مصر وبعد ذلك يتم قتلها على يدىّ حور محب، ثم يتولى توت عنخ آمون الحكم، ويذهب إلى كوش على رأس جيش مصر ويعود منتصرًا.



ويدخل الجيش إلى مصر مع الملك توت والقائد حور محب بموسيقى النصر، وبعد ذلك يموت الملك توت، ويطلب آى الزواج من أرملة توت الملكة عنخ إس إن آمون وترفض وترسل خطابًا إلى ملك الحيثيين تطلب فيه أن تتزوج من ابنه.



ولم يصدق ذلك؛ لأن الرجال المصريين يتزوجون من أجنبيات، ولا يمكن لمصرية أن تتزوج من أجنبي إطلاقًا ويرسل ملك الحيثيين رسولا كي يتأكد من ذلك، ثم يرسل ولده بعد ذلك كي يتزوج من الملكة لكن القائد حور محب يقتله على حدود مصر ويعود إلى مصر منتصرًا في حماية الجيش، وهنا يأتي آخر فصل وهو عودة القائد لحماية مصر.



وهذه الأوبرا أبطالها: أخناتون، ونفرتيتي، وآى، وحور محب، والعديد من الشخصيات التي تضيف لهذه الأوبرا العديد من الأبعاد الدرامية.



وأشار "حواس" على أن الأوبرا تعتمد على الأدلة التاريخية، ثم في الوقت نفسه البعد الدرامي للقصة مع تسلسل أحداث الخط الدرامي.



واستطرد "حواس" إن هناك أوبرا مشهورة عن الملك أخناتون وما تزال تُعرض إلى الآن، وهي من تأليف الفنان الأمريكي فيليب جلاس عام 1983، وتتكون من ثلاثة أجزاء، وتم عرضها للمرة الأولى في مدينة شتوتجارت الألمانية عام 1984، وعُرضت بعد ذلك في العديد من المدن الأمريكية.



أما عن الدراما في هذه الأوبرا، فإنها تتحدث عن أخناتون كأول إنسان في العالم يتحدث عن التوحيد وعن القوة التي تكمن خلف قرص الشمس، والذي أطلق عليها اسم «آتون»، ونجد أنه في الفصل الأخير قد تم قتل كل أفراد عائلة أخناتون في النهاية، وتركوا تل العمارنة خرابًا.