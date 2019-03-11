القائم بأعمال السفارة الأمريكية يؤكد دعم الولايات المتحدة لمصر

قام القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر بزيارة إلى مدينة المنيا، حيث شارك مع مفوضية فولبرايت ثنائية القومية في مصر في الاحتفال بمرور سبعين عامًا على تأسيس مفوضية فولبرايت في مصر.



والتقى القائم بالأعمال جولدبرجر وأعضاء فريق السفارة مع رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن وكبار معاونيه، وحضر حفل استقبال بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في متحف جامعة المنيا للفنون الجميلة، وشهد الحفل استعراض الأنشطة الفنية والإنسانية الحيوية لفولبرايت في مصر.



والتقى القائم بالأعمال بمحافظ المنيا اللواء/ قاسم حسين في مكتبه حيث ناقشا التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المحافظة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة. وقد عرض القائم بالأعمال المبادرات والأنشطة العديده للسفارة في محافظة المنيا، بما في ذلك المساعدات المقدمة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في قطاعات الزراعة والمياه والأعمال والسياحة والصحة، بالإضافة إلى برنامج نشط لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب المدارس الثانوية، وغيرها من برامج التبادل والتعاون بين شعبي البلدين.



كما شارك القائم بالأعمال مع المحافظ في زيارة إلى فرع مكتبة مصر العامة في المنيا والتقى بخريجي برنامج ACCESS لدراسة اللغة الإنجليزية الذي يوفر الفرصة لآلاف من طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء مصر لدراسة اللغة الإنجليزية على مدار عامين كاملين.



وأعرب القائم بالأعمال ومسئولي السفارة عن بالغ تقديرهم للترحيب الحار والدعم من المسئولين والجامعة وأهل المنيا خلال هذه الزيارة الهامة.