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تعليم

وحدة قلب الأطفال بطب الزقازيق تعقد مؤتمرها السنوي الثاني 19 مارس الجاري

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:46 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "خالد عبد الباري" رئيس جامعة الزقازيق أنه من المقرر أن تنظم وحدة قلب الأطفال بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق مؤتمرها السنوي الثاني بعنوان "جدل وتحديثات الجديد في الفشل القلبي لدى الأطفال"، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة طب وقلب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية وجامعة كندا على مدى أربعة أيام لمناقشة الجديد في مجال قلب الأطفال والفشل القلبي لدى الأطفال وأسباب وطرق علاج وذلك خلال الفترة من 19 -22 مارس الجاري.

ومن جانبها فقد اكد الدكتور "سعاد شديد" رئيس وحدة قلب الأطفال ورئيس المؤتمر أن المؤتمر سيناقش الجديد في العلاج التداخلي بالقسطرة العلاجبة في عيوب قلب الأطفال، وكيف تكون الرضاعة الطبيعية مصدرا لقلب صحي وفائدة فيتامين "د" وأهميته علي قلب الطفل المصري وهل من الممكن تجنب موت القلب الفجائي عند الأطفال خاصة الرياضيين منهم . وسوف يعقد يتضمن برنامج المؤتمر ورشة عمل عن "أساسيات إستخدام الموجات فوق الصوتية علي قلب الأطفال " إضافة للنشاط الاجتماعي علي مدي يومين بفندق تيوليب الفرسان بالإسماعلية.

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