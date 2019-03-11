البرلمان يوافق على قرض 69 مليون يورو لتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية قرض بشأن "مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- ضمن برنامج إعادة تأهيل المصرف"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٦٩ مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الشعيني.



وبحسب بيان، الاثنين، يتكون المشروع على إعادة تأهيل الصرف وحفر القنوات وإعادة تأهيلها، وإعادة تأهيل محطات الضخ وبناء محطات جديدة، وتركيب نظام مراقبة لتدفق المياه وجودتها، وتقديم الدعم الفني ودعم بناء القدرات.



وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، حوالى ٤٤٥ مليون يورو و٧٠٠ ألف يورو من خلال تمويل مشترك بين الجهات التالية، منها البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ ١٤٨ مليون يورو مقسم كالتالي، " قرض بمبلغ ٦٩ مليون يورو، و قرض آخر بمبلغ ٧٩ مليون يورو" ، وكذلك بنك الاستثمار الاوربى بقرض قيمته ٢١٣ مليونا و٩٠٠ الف يورو، ومنحة الاتحاد الأوروبي بمبلغ ٤٥ مليونا يورو، والمكون المحلي للمشروع ما يعادل ٣٨ مليونا و٨٠٠ الف يورو.