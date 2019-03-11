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رئيس إذاعة البرنامج العام يوضح أفضل طبقة صوت يتحدث بها المذيع.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد حسن مدني رئيس إذاعة البرنامج العام، أن أفضل طبقة صوت يتكلم بها المذيع هي التي منحه الله إياها، فعندما يقرأ لفترة طويلة ولم يشعر بإرهاق هنا يعرف المذيع أنه يتكلم من الطبقة الصحيحة.

وأضاف مدني ، في حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة Ten، أنه في حال شعور المذيع بالإرهاق أثناء القراءة فبذلك يتكلم من طبقة خاطئة.

وقال إن نشرة الأخبار هي الأقرب على قلبه وحصل على جوائز باعتباره أفضل من يقدمها، فضلًا عن حبه لتقديم الإذاعات الخارجية، موضحًا أن الراديو كان وسيلة الترفيه الوحيدة بالقرى لذا كان سماع الإذاعة عشق له.

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