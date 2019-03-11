وزير الأوقاف: لا نفرق بين دور العبادة.. ولجنة لتقنين وضع الكنائس

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم النواب للوزارة أحد أهم أسباب الانطلاق في تحقيق الأهداف، مشيرا إلى أن العمل مع لجنة الشئون الدينية يتم كفريق واحد.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، للتعرف على خطة الحكومة للتعامل مع المساجد الأثرية، بحضور الدكتور خالد عناني، وزير الآثار.



وقال جمعة:"إننا ندرك أن هذه اللجنة دينية وليس إسلامية ، لأنها تهتم أيضا بالكنائس"، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة لتقنين وضع الكنائس وهي تعمل بخطى غير مسبوقة".



وأضاف: "نحن لا نفرق بين دور العبادة، وهو ما ظهر في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة مثل افتتاح المسجد، قائلا:"الحساب عند ربنا يوم القيامة، بينما الروح التي تعيشها مصر هي الأهم، لأن المسلم والمسيحي يقاتلون من أجل البلاد وأمر الآخرة في يد الله وحده".



وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات متتالية مع وزيري الأوقاف والآثار بشأن المساجد الأثرية وكذلك كافة المعابد الدينية.



وأضاف:نحن لجنة دينية تخص كل الأديان وليست لجنة إسلامية، مستشهدا بالنائبة أماني عزيز، عضو اللجنة لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري.

