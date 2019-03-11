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تعليم

المحرصاوي للوافدين: لا تتلقوا الدروس خارج أروقة الأزهر

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وجَّه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، رسالة للطلاب الوافدين قائلًا: «التزموا بالمنهج الأزهري: عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا، واحرصوا على تلقي العلوم داخل أروقة الأزهر، ولا تستجيبوا لأي دعوات بتلقى الدروس خارج أروقة الأزهر؛ لضمان ترسيخ الفهم الحقيقي للدين الحنيف بتعاليمه الوسطية السمحة في عقولكم، حتى تكونوا، بعد التخرج، دعاة خير وسلام في كل بقاع الدنيا».

أشار، فى لقائه بوفد إندونيسى حضره نائبا رئيس الجامعة الدكتور أشرف عطية البدويهى، والدكتور طارق سلمان، إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مفتوحة مع الطلاب الوافدين؛ للتعرف على أي عقبات قد تُواجههم خلال دراستهم، وتذليلها فورًا؛ بما يُسهم في تيسير سُبل التعلم، واستيعاب المقررات الدراسية، وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

أوضح أنه يحرص على مد جسور التعاون العلمى والثقافي وتبادل الخبرات الأكاديمية مع مختلف المؤسسات التعليمية الدولية المعتمدة؛ بما يضمن إرساء المنهج الأزهري في مختلف أنحاء العالم، وبناء الوعي الدينى السليم؛ للإسهام الفعَّال في تحقيق التعايش السلمي والاستقرار المجتمعي.

وأعرب الوفد الإندونيسى عن شكره وتقديره للأزهر: جامعًا وجامعة، وجهوده المثمرة في نشر علوم الإسلام بمنهجه الوسطي المعتدل.

وضم الوفد الإندونيسي عميد معهد دار النجاح بأندونيسيا والدكتور عثمان قريش المستشار التعليمي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة والدكتور توفيق الرحمان مساعد المستشار التعليمى بالسفارة.

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