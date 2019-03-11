لوموند: كارلوس غصن يرغب في حضور اجتماع إدارة نيسان ومحكمة يابانية تدرس الأمر

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن محكمة يابانية سوف تصدر حكمها اليوم الاثنين بشأن إمكانية مشاركة كارلوس غصن، مدير تحالف مجموعتي نيسان اليابانية ونيسان الفرنسية، في اجتماع مجلس الإدارة الذي ستعقده شركة نيسان في طوكيو غدا الثلاثاء.



وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن غصن الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية في طوكيو منذ مائة يوم بتهم الاختلاس المالي، لا يزال حتى الآن المدير لمجموعة نيسان اليابانية.



وبحسب محامي غصن، جونيكيرو هيرونكا، فإن غصن يريد حضور مجلس إدارة الشركة اليابانية المنتظر غدا الثلاثاء، مضيفا:" باعتباره المدير، هو ملزم للمشاركة في المجلس، لذا فإذا حصل على حق (الحضور)، فينبغي أن يحضر".



وفي انتظار البدء في مناقشة قضيته الذي لن يتم إلا بعد شهور عديدة، فإن غصن ممنوع من مغادرة، حتى ولو لفترة قصيرة اليابان، كما ليس لديه الحق للوصول إلى الإنترنت.