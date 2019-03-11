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محافظات

محافظ البحيرة يبحث مع القنصل الفرنسي التعاون في السياحة ودعم ملف تطوير رشيد

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:17 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين فرنسا ومصر، والتى تمتد جذورها لما قبل الحملة الفرنسية، حيث تعد نموذجًا متميزًا لعلاقات التعاون المثمر التي تقوم على الاحترام المتبادل والفهم الواعي لكافة التطورات الاقليمية والدولية كما ترتبط الدولتين بالعديد من القضايا والمصالح المتبادلة.
 
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه صباح اليوم الاثنين للسفيرة جانينا ايريرا القنصل العام لدولة فرنسا بالإسكندرية لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات السياحية والعلمية والثقافية التي تهم الجانبين خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة رشيد الجديدة بالتوازي مع أعمال تطوير وتنمية رشيد القديمة والتي تعد ثاني أكبر تجمع للآثار القديمة فى مصر بعد مدينة القاهرة وكذا إعلان دولة فرنسا عام 2020 عامًا لإفريقيا والذي سيتم من خلاله توطيد العلاقات وتقديم العديد من المنح لتنمية قارة إفريقيا.

واستعرض المحافظ مقومات محافظة البحيرة المتنوعة فى المجال السياحي والزراعي والثقافي والصناعي والتجاري،مؤكدًا أن محافظة البحيرة واعدة وجاذبة ولديها العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تأخذ مكانتها حيث مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون وما تمثله المحافظة من 20 % من الإنتاج الزراعي فى مصر.
   
ونوه المحافظ  إلى أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية شهدت خلال الفترة الماضية مستوى غير مسبوق وليس له مثيل من التقارب والتعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين في كافة المجالات ،مشيرًا الى أن محافظة البحيرة كانت قد استقبلت منذ فترة يرفيه شامبليون  الحفيد الأصغر للعالم الفرنسي شامبليون الذى فك رموز حجر رشيد، وزوجته  كاترين كولنز مديرة متحف الفنون الجميلة بباريس وذلك فى اطار الجهود الداعمة لدعم ملف رشيد باليونيسكو وتفعيل التواصل بين مدينة رشيد وبعض من المدن الفرسية وخاصة مسقط رأس العالم الفرنسي شامبليون .

وطالب المحافظ قنصل عام فرنسا بدعم ملف تنمية وتطوير مدينة رشيد سياحيًا وأثريًا ووضعها تحت مظلة اليونسكو وجعلها متحفا مفتوحًا  لما تحويه من آثار إسلامية بالإضافة إلى موقع مدينة رشيد المتميز حيث التقاء نهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط
 حضر الاستقبال الدكتور نهال بلبع – نائب المحافظ و عبد الرحمن الشهاوى  السكرتير العام و حازم الأشموني – السكرتير العام المساعد و الدكتورةوناديه أندراوس - رئيس قسم اللغة الفرنسية السابق بجامعة دمنهور.
   
محافظ البحيرة يبحث مع القنصل الفرنسي التعاون في السياحة ودعم ملف تطوير رشيد
محافظ البحيرة يبحث مع القنصل الفرنسي التعاون في السياحة ودعم ملف تطوير رشيد
محافظ البحيرة يبحث مع القنصل الفرنسي التعاون في السياحة ودعم ملف تطوير رشيد
محافظ البحيرة يبحث مع القنصل الفرنسي التعاون في السياحة ودعم ملف تطوير رشيد
محافظ البحيرة يبحث مع القنصل الفرنسي التعاون في السياحة ودعم ملف تطوير رشيد
محافظ البحيرة يبحث مع القنصل الفرنسي التعاون في السياحة ودعم ملف تطوير رشيد
محافظ البحيرة يبحث مع القنصل الفرنسي التعاون في السياحة ودعم ملف تطوير رشيد

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