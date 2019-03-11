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بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإمبولي بالدوري الإيطالي

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
يستضيف فريق روما بقيادة كلاوديو رانييري المدير الفني الجديد، نظيره إمبولي، الاثنين، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

وتعد مباراة روما أمام إمبولي، هي أول مباراة تحت قيادة رانييري، الذي تولى تدريب الذئاب في الأيام الأخيرة، حتى نهاية الموسم، لأوزيبيو دي فرانشيسكو الذي تمت إقالته بسبب تراجع مستوى الفريق.

ويتطلع ذئاب روما في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز الأول تحت قيادة رانييري، رغم الغيابات التي ضربت الفريق الفترة الأخيرة، حيث ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن الجيالوروسي سيفتقد لخدمات نيكولو زانيولو، وكوستاس مانولاس مدافع الفريق لمدة 3 أسابيع، بالإضافة إلى دانييلي دي روسي أيضًا للإصابة.

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