ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
مي محمد
أكد المستشار نادر سعد ، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لإصلاح منظومة السكك الحديدية ليست وليدة حادثة قطار محطة مصر.

وأوضح " سعد " خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " المذاع عبر فضائية " mbcمصر 2، اليوم الإثنين، أن الحكومة لديها خطة طموحة بشأن السكك الحديدية قد بدأت بتنفيذها منذ عام 2014 و سيتم الإنتهاء منها في عام 2020 .

ولفت المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إلى ان هذه الخطة تتضمن ضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي تقدر بنحو 56 مليار جنيه ، موضحا أنه تم التركيز في خطة التطوير على شراء جرارات جديدة .

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

من إندونيسيا إلى إثيوبيا.. كوارث «البوينج» لا تتوقف

شعب مالوش كتالوج.. أبرزهم التوت والخل..حيل يلجأ إليها الموظفون لإبطال مفعول تحليل المخدرات

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

سوق السيارات المستعملة..انفراجة ورسائل نارية لـ خليها تصدي.. فيديو

بعد وفاة 3 شقيقات به.. كيف تقي نفسك وأبناءك من سم الفئران

Apple تطرح هذا الهاتف بـ 4450 جنيها فقط .. صور

حكم قطع الصلاة بالكعبة خوفا على الابن من الضياع في العمرة.. فيديو

الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو تفاديا للزحام.. فيديو

ماذا حدث لرجلين لحظة تحطم حوض سمك عملاق بأحد الكافيهات؟.. فيديو

بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

فيديو

شاهد.. وعود قطر قبل كأس العالم 2022.. حبر على ورق
رئيس إذاعة البرنامج العام: تدربت سنة كاملة قبل أن أقول هنا القاهرة..فيديو
الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو
شاهد.. مجلس الوزراء يستعرض إنجازات الحكومة خلال الستة أشهر الماضية
الثقافة: قريبا افتتاح 4 مسارح بعد تطويرها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟