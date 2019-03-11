الوزراء: ضخ استثمارات في قطاع النقل بـ 56 مليار جنيه..فيديو

أكد المستشار نادر سعد ، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لإصلاح منظومة السكك الحديدية ليست وليدة حادثة قطار محطة مصر.



وأوضح " سعد " خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " المذاع عبر فضائية " mbcمصر 2، اليوم الإثنين، أن الحكومة لديها خطة طموحة بشأن السكك الحديدية قد بدأت بتنفيذها منذ عام 2014 و سيتم الإنتهاء منها في عام 2020 .



ولفت المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إلى ان هذه الخطة تتضمن ضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي تقدر بنحو 56 مليار جنيه ، موضحا أنه تم التركيز في خطة التطوير على شراء جرارات جديدة .

