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محافظات

241 مليون جنيه من التخطيط لدعم7 قطاعات بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:19 م
صدى البلد
ايمن رياض
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن وزارة التخطيط والإصلاح الاداري خصصت مبلغ 241.3 مليون جنيه لدعم 7 قطاعات بقرى المحافظة الأكثر احتياجا ، ضمن المرحلة الاولي لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الاكثر احتياجا ، والموجهة لخمس محافظات هي سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان وبني سويف، بتكلفة اجمالية تصل الى نحو ١,٢ مليار جنيه للمحافظات الخمس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية والمراكز للبدء في توجيه تلك المخصصات للقرى المستهدفة ،وتحقيق مستوى لائق من الخدمات للمواطنين في القرى الاكثر احتياجا ، حيث وجه المحافظ بالعمل على الاستفادة من كافة المخصصات للقرى المستهدفة والمشاريع العاجلة حتى يشعر المواطن بالتنمية المطلوبة.

ونوه المحافظ إلى أنه تم عقد اجتماع بمقر وزارة التخطيط ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط واللواء أحمد شعراوي وزير التنمية المحلية ، حيث تناول الاجتماع برنامج استهداف الفجوات التنموية في القري الاكثر احتياجا، وذلك بناء علي خريطة الفقر التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك ٢٠١٧/٢٠١٨ وتعداد السكان ٢٠١٧.

وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع ناقش مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو ١,٢ مليار جنيه في ٥ محافظات وهي سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان وبني سويف والمقدر للمنيا مشروعات بـ 241 مليون وذلك في عدة مجالات وهي الخدمات التعليمية والخدمات الصحية ومشروعات الكهرباء والإنارة ومشروعات الطرق والرصف والخدمات البيئية والدفاع المدني ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الرى.

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