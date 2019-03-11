بث مباشر..مباراة المقاصة و الداخلية بالدورى الممتاز اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية فى مواجهة مصر المقاصة بملعب العباسية اليوم فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019 .



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ويسعى فريق الداخلية بقيادة مدربه علاء عبدالعال، إلى الفوز من أجل تصحيح مسار فريقه بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الأونة الأخيرة .



وفى المقابل يدخل المقاصة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على المراكز الأولى والمربع الذهبى بالدورى .



ويمتلك المقاصة 38 نقطة محتلا بها المركز الخامس ، بينما يقع الداخلية فى المركز الـ16 برصيد 23 نقطة .

