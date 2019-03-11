العناني: 220 مليون جنيه تكلفة صيانة مسجد الظاهر بيبرس بتمويل من 3 وزارات

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه لم يكن هناك أثر منقول في مسجد أثري مسجل في الآثار، كالساعة والمصحف والمشكاة، وعندما كانت تتعرض للسرقة لم نكن نستطيع إثبات ملكيتها عند السرقة.



واكد العنانى، خلال حضوره اجتماع اللجنة الدينية لمناقشة مشكلة المساجد الأثرية حتى 2017، أنه جرى إدخال تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، متابعا: علمت بأن هناك مئذنة سوف تسقط في السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها فيما يشبه مخالفة قانونية، فعدلنا القانون ليشمل أنه في حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثري يتحرك المجلس الأعلى للآثار او أي جهة لإنقاذ الموقف.



وتابع أنه قد جرى افتتاح عدد هائل من المساجد، جهات التمويل قد تكون متبرعين أو وزارتي الأوقاف والآثار، وأن ميزانية ترميم الجامع الأثري أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام.



واستطرد، أن تكلفة صيانة مسجد الظاهر بيبرس 220 مليون جنيه، مشيرا إلى ان الحكومة وافقت على أن تساهم وزارات التخطيط والآثار والأوقاف في تمويله.