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اقتصاد

استقرار أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 11-3-2019

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:19 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الحديد، اليوم الاثنين ، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا 750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وسجل حديد بشاي 11 ألفًا 650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.

واستقرت أسعار الأسمنت في بداية التعاملات اليوم، وتصدرت السويدى للاسمنت مصر بنى سويف بسعر 840 جنيها للطن، ثم الشركة العربية للأسمنت بسعر 835 جنيها للطن تبعها أسمنت حلوان وطرة بسعر 820 جنيها للطن، ثم لافارج بسعر 815 جنيها للطن، وسجل أسمنت العريش العسكري سعر 810 جنيهات للطن.

وسجل أسمنت العسكري بني سويف والنصر 810 جنيهات للطن، وسجل جنوب الوادى 805 جنيهات للطن ثم ميديكوم أسوان والتعمير والنصر بــ 800 جنيه للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى 795 جنيهًا للطن

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