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رياضة

محمد الشناوي يخضع لفحص طبي بالأهلي

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي تحت إشراف اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز.

ويحدد الفحص الطبي الذي يجريه اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

وكان اللاعب قد أجرى أشعة في الكونغو أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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