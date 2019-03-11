نادر سعد: تفعيل قانون الخدمة المدنية بحذافيره لمتعاطي المخدرات..فيديو

قال المستشار نادر سعد ، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنه في عام 2014 كان هناك ما يقرب من 70% من جرارات السكة الحديدية تقترب أو تزيد على 40 سنة في الخدمة ، منوها إلى أن يجب الإستفادة من الحادث " قطار محطة مصر " ، حيث أنه يشكل درسا قاسيا أبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة في قطاع الموارد البشرية.



وأشار " سعد " خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " المذاع عبر فضائية " mbc مصر 2، اليوم الإثنين، إلى أن التحقيقات أثبتت انه ناتج عن إهمال جسيم وخطأ بشري ، ولذلك تفعيل قانون الخدمة المدنية " بحذافيره " فيما يتعلق تعاطي المواد المخدرة .



وأردف ان المادة 177 في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على عقد تحاليل، وكشف دوري على تعاطي المواد المخدرة وفي حالة ثبوت تعاطي أحد العاملين مواد مخدرة يتم إنذاره لفترة لا تزيد عن 3 أشهر ، و من ثم يتم عمل تحليل آخر ، ففي حالة ثبوت أن التحلل الثاني أثبت أن هذا العامل مازال يتعاطى يفصل من الخدمة نهائيا.