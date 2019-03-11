جامعة القاهرة تبدأ تحليل المخدرات للعاملين بكلياتها وقطاعاتها المختلفة

تبدأ جامعة القاهرة ابتداءً من غد الثلاثاء، في تنظيم حملات مفاجئة لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجامعة من كافة الكليات والإدارات والمستشفيات الجامعية، وتُجري الحملات من خلال المركز القومي للسموم التابع للجامعة.



وأكدت جامعة القاهرة في بيان لها اليوم، أنها ستطبق القانون بحسم وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي متعاطي من العاملين أو المتتنع عن التحليل.



من جانبه، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعمل أنشطة تثقيفية وندوات توعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، وإستضافة نخبة من الأطباء والإعلاميين للتعريف بأضرار المخدرات.