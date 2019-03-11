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حوادث

حبس 4 عاطلين سرقوا سيارة نقل حديد تسليح بالمنوفية 4 أيام

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:12 م
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
محمد امين
أمرت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عصام جوده رئيس النيابة، بحبس 4 أشخاص استولوا على مقطورة محملة بـ 40 طن حديد تسليح تحت تهديد السلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، عقب تلقيه بلاغًا من "توفيق. س" 40 عامًا سائق ومُقيم بدائرة مركز الباجور، بقيام 4 مجهولين يستقلون سيارة "ميكروباص" بإنزاله من السيارة قيادته "نقل بمقطورة" محملة بنحو 40 طن حديد، فى أثناء توقفه للاستراحة بميدان بريما بدائرة مركز السادات ، والاستيلاء منه على السيارة بحمولتها

علي الفور قرر اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى للتوصل لمرتكبي الواقعة

واسفرت جهود فريق البحث عن ضبط المتهمين فى ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين .

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