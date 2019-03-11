ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

محافظ الاسكندرية يفتتح مسابقة السلامة والصحة المهنية

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:15 م
عبد العزيز قنصوة
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
آمنة عبدالعظيم
افتتح، اليوم، الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، "مسابقة السلامة والصحة المهنية، تتنافس خلالها 17 شركة تابعة للشركة القابضة فى مجالات التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة والتعامل السريع مع تسربات الكلور، بحضور الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، ورئيسا شركتي مياه الشرب، والصرف الصحي بالإسكندرية .

وقال، الدكتور عبد العزيز، محافظ الإسكندرية، أن هذا النوع من المسابقات يعكس تطورا كبيرا فى خريطة أداء وتصرفات الشركات المصرية، لتوفير مناخ العمل الآمن للعاملين من ناحية والبيئة المحيطة من ناحية أخرى.

وأضاف، أن منافسة هذا العدد من الشركات واستعراض الكوادر والممارسات تعد تجربة فريدة لاستقدام مثال يحتذى به لرفع كفاءة العامل والشركة على حد سواء.

وأكد، على الطفرة النوعية التي حققتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى مجال السلامة والصحة المهنية لمواجهة التحديات الحالية، وتطبيق مفهوم الصيانة الوقائية.

وقال، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ان المسابقة التى تنظمها الشركة القابضة للعام السادس على التوالى تهدف إلى رفع مستوى أداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة واتباع إجراءات السلامة في الأماكن المغلقة ذات الخطوره والسيطرة على تسرب غاز الكلور في اقل وقت ممكن لتجنب كافة المخاطر التى تصيب العاملين أو المحيطين على حد سواء.

وأكد أن المسابقة تخلق روح المنافسة والتدريب المكثف للعاملين وزيادة أعداد المشاركين .

ومن جانبه، قال، المهندس أحمد جابر شحاته، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية، أنه على مدار 3 سنوات متتالية يتم تنظيم هذا الحدث بمحطة المنشية 2

واضاف اننا نضع بعين الاعتبار تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية فى كل ما يتعلق بأعمال المحطات والشبكات وعنابر الكلور من أجل توفير مجال الحماية للعاملين بالمحطة والمواطنين والمناطق المجاورة.

ترشيحاتنا

شاهد..طلاب جامعة جامعة زويل يصنعون طائرة بدون طيار

Apple تطرح هذا الهاتف بـ 4450 جنيها فقط .. صور

شاهد.. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

انتحار مصري شنقا في الكويت

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

رشا مجدي عن تولى الوزير حقيبة النقل: بداية لوقف نزيف الدماء..فيديو

بعد وفاة 3 شقيقات به.. كيف تقي نفسك وأبناءك من سم الفئران

لاسارتي يطلب إغلاق ملف فيتا كلوب.. ودعوات لتوفير طائرة خاصة

15 معلومة شملها بيان القوات المسلحة بشأن جهود مكافحة الإرهاب.. فيديو وصور

القوات الجوية تستهدف 15 وكرًا و 46 فردا من العناصر الإرهابية

نادر سعد: تفعيل قانون الخدمة المدنية بحذافيره لمتعاطي المخدرات..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

فيديو

شاهد.. أول مدرسة باليه في صعيد مصر
نادر سعد: تفعيل قانون الخدمة المدنية بحذافيره لمتعاطي المخدرات..فيديو
شاهد ماذا فعلت ثورة 1919 بالمصريين .. فيديو
شاهد.. كيف يحتفل الروس بقدوم فصل الربيع
شاهد.. وعود قطر قبل كأس العالم 2022.. حبر على ورق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟