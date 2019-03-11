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رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية..وموعد المباراة المقبلة

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:08 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك فوزا كبيرا على منافسه جورماهيا بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

جاءت اهداف الزمالك عن طريق كلٍّ من محمود علاء، ويوسف أوباما، وفرجانى ساسى ،وعمر السعيد.

وبهذه النتيجة يعتلي الزمالك صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، وبعده فريق بترو أتليتيكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما احتل المركز الثالث نصر حسين داي الجزائري برصيد 7 نقاط ،وتذيل المجموعة فريق جورماهيا برصيد 6 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق نصر حسين داي لحسم الصعود يوم الأحد الموافق 17-3 في تمام الساعة السادسة مساءا بينما يلعب فريق بترو اتليتكو أمام جورماهيا في نفس التوقيت.

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