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أخبار العالم

برلماني روسي: موسكو لن تكون البادئة بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:17 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف أن بلاده تحتفظ بحق الرد بالمثل بشأن تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مؤكدا أن موسكو لن تكون البادئة بنشر مثل هذه الصواريخ.

وقال شامانوف - خلال لقاء مع الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين لدى موسكو اليوم الاثنين - :"إن روسيا تحتفظ بحق الرد بالمثل بشأن تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مضيفا أن بلاده "لا تنوي أن تكون أول من ينشر مثل هذه الأسلحة المتقدمة في المناطق التي لا تتضمن صواريخ أمريكية مماثلة، بما في ذلك بالقارة الأوروبية".

وكان الرئيس الروسي قد أصدر مرسوما في الرابع من مارس الجاري بتعليق معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة بين موسكو وواشنطن، ردا على تعليق واشنطن العمل بها مؤخرا.

يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة تتبادلان في السنوات الأخيرة الاتهامات بانتهاك معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ، وتعترض الولايات المتحدة على الصاروخ الروسي من نوع " 9إم927"، وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ملتزمة تمامًا بواجباتها نحو هذه المعاهدة.

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