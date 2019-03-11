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حوادث

ضبط نصاب استولى على مبالغ من المواطنين بزعم تعيينهم بالبترول

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:10 م
صور أرشيفية - ضبط
صور أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط هارب محكوم عليه فى قضيتى "سرقة بالإكراه" لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالغربية بدعوى قدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو /إبراهيم ب. م- مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بقيام المدعو/السيد م. ر- بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره ( 42,000 )إثنان وأربعون ألف جنيه كمقدم لمبلغ (100,000 ) مائة ألف جنيه نظير تعيينه بإحدى شركات البترول زاعمًا مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

أسفــرت التحـــريـــات عن صحة البلاغ وقيام المدعو /السيد م. ر- مواليد 1979، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، سبق إتهامة فى قضية " إتجار في النقد " ومحكوم عليه هارب مطلوب فى قضيتى " سرقة بالإكراه"، بالنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى التعيين بالوظائف الحكومية والإستيلاء من المبلغ على مبلغ مالى قدره ( 42,000 ) إثنان وأربعون ألف جنيه كمقدم لمبلغ (100,000 ) مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير تعيينه بإحدى شركات البترول زاعمًا مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة وتقديم قرار التعيين المزور له والمنسوب لذات الشركة ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتلك الجهة إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب إتخاذ الإجراءات اللازمة تم ضبطه أثناء قيامه بمقابلة المُبلغ لإستلام باقى المبلغ المتفق عليه بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأن الخطاب المشار إليه تحصل عليه من أحد الأشخاص "جارى العمل على تحديده وضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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