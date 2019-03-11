اتحاد الصناعات المصرية يشارك في فعاليات هي تستطيع

شارك اتحاد الصناعات المصرية من خلال وحدة "المرأة في العمل" (WIB) التابعة له في فعاليات: "هي تستطيع") (SHE CAN وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والتي أقيمت في المبنى اليوناني بحرم الجامعة الأمريكية.





وكان الهدف من حضور "وحدة المرأة في العمل" هذا الحدث المميز هو التواصل مع رائدات الأعمال المهتمات بالبدء في إقامة مشروعات أو تنمية مشروعاتهن القائمة فعليًا وخاصة في قطاعات ومجالات نشاط الغرف الصناعية من أعضاء الاتحاد.





وعلى مدار اليوم انخرط القائمون على وحدة "المرأة في العمل" مع رائدات الأعمال الشابات المهتمات ببدء العمل في عدة مجالات مثل الحرف اليدوية ومواد البناء والجلود والصناعات الهندسية.





جدير بالذكر أن وحدة "المرأة في العمل" التابعة لاتحاد الصناعات المصرية قد أنشأت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتحقيق استراتيجيتهما كأصحاب أعمال لدعم المرأة في المجال من حيث المشورات الفنية والتدريب والمساهمة في إزالة العقبات التي قد تعيق المرأة عن المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهن وخلق فرص العمل والاستثمار في المرأة حيث أن ذلك يعد من أكثر الوسائل فعالية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام و تحسين الأداء الاقتصادي للمرأة في مجال الأعمال.





وتعمل وحدة "المرأة في العمل" على توفير الخدمات وتسهيل التواصل بين الأطراف ذات الصلة ولتحفيز زيادة المشاركة الإقتصادية للمرأة وكما أنها عضو في شبكة رائدات الأعمال وكذلك مؤسسة "إنتربرينل" Entreprenelle التي يديرها شباب من أجل دعم الشابات إقتصاديًا والمنظمة لحدث "هي تستطيع") (SHE CAN